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«Бавария» интересуется лучшим ассистентом «Кристал Пэлас» Эзе. Леау, Барколя и Уильямс тоже в списке

Эберечи Эзе заинтересовал «Баварию».

По данным ESPN, лучший ассистент «Кристал Пэлас» вошел в список потенциальных целей мюнхенцев после поражения чемпионов Германии в борьбе за Флориана Виртца («Байер»).

Также «Баварии» интересны Рафаэл ЛеауМилан»), Брэдли Барколя («ПСЖ») и Нико Уильямс («Атлетик»).

Интерес к португальцу снизился после того, как «россонери» запросили очень крупную сумму. Если за Виртца мюнхенцы были согласны заплатить больше 100 млн евро, то за других кандидатов на усиление – нет.

Вероятность подписания Уильямса или Барколя тоже низкая, поскольку первый предпочитает «Барселону», а второго «ПСЖ» отпускать не хочет.

Что касается Эзе, за него, возможно, придется побороться с «Манчестер Юнайтед».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoБавария
logoАтлетик
logoНико Уильямс
logoБарселона
logoБрэдли Барколя
logoбундеслига Германия
logoМилан
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
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logoРафаэл Леау
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logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
деньги
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