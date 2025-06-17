«Бавария» интересуется лучшим ассистентом «Кристал Пэлас» Эзе. Леау, Барколя и Уильямс тоже в списке
Эберечи Эзе заинтересовал «Баварию».
По данным ESPN, лучший ассистент «Кристал Пэлас» вошел в список потенциальных целей мюнхенцев после поражения чемпионов Германии в борьбе за Флориана Виртца («Байер»).
Также «Баварии» интересны Рафаэл Леау («Милан»), Брэдли Барколя («ПСЖ») и Нико Уильямс («Атлетик»).
Интерес к португальцу снизился после того, как «россонери» запросили очень крупную сумму. Если за Виртца мюнхенцы были согласны заплатить больше 100 млн евро, то за других кандидатов на усиление – нет.
Вероятность подписания Уильямса или Барколя тоже низкая, поскольку первый предпочитает «Барселону», а второго «ПСЖ» отпускать не хочет.
Что касается Эзе, за него, возможно, придется побороться с «Манчестер Юнайтед».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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