«Бавария» интересуется лучшим ассистентом «Кристал Пэлас» Эзе. Леау, Барколя и Уильямс тоже в списке

Эберечи Эзе заинтересовал «Баварию».

По данным ESPN, лучший ассистент «Кристал Пэлас » вошел в список потенциальных целей мюнхенцев после поражения чемпионов Германии в борьбе за Флориана Виртца («Байер»).

Также «Баварии» интересны Рафаэл Леау («Милан »), Брэдли Барколя («ПСЖ») и Нико Уильямс («Атлетик»).

Интерес к португальцу снизился после того, как «россонери» запросили очень крупную сумму. Если за Виртца мюнхенцы были согласны заплатить больше 100 млн евро, то за других кандидатов на усиление – нет.

Вероятность подписания Уильямса или Барколя тоже низкая, поскольку первый предпочитает «Барселону», а второго «ПСЖ» отпускать не хочет.

Что касается Эзе, за него, возможно, придется побороться с «Манчестер Юнайтед».