Сусо перешел в «Кадис» из Сегунды. Экс-вингер «Милана» и «Севильи» – воспитанник клуба
Бывший игрок «Милана» и «Севильи» Сусо перешел в «Кадис».
31-летний вингер подписал контракт с клубом из второго по силе дивизиона Испании на 4 года. Сусо покинул «Севилью» на правах свободного агента.
Испанец – воспитанник «Кадиса», откуда в 16 лет перешел в «Ливерпуль». Также он выступал за «Альмерию», «Милан» и «Дженоа». Статистику Сусо можно найти здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2550 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Кадиса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости