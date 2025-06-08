Сусо перешел в «Кадис» из Сегунды. Экс-вингер «Милана» и «Севильи» – воспитанник клуба

Бывший игрок «Милана» и «Севильи» Сусо перешел в «Кадис».

31-летний вингер подписал контракт с клубом из второго по силе дивизиона Испании на 4 года. Сусо покинул «Севилью» на правах свободного агента.

Испанец – воспитанник «Кадиса », откуда в 16 лет перешел в «Ливерпуль ». Также он выступал за «Альмерию», «Милан » и «Дженоа». Статистику Сусо можно найти здесь .