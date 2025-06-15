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Плей-офф за выход в Ла Лигу. Финал. «Мирандес» примет «Овьедо» в первом матче

«Мирандес» примет «Овьедо» в финале плей-офф за выход в Ла Лигу.

Плей-офф за выход в Ла Лигу

Финал

Первый матч

Сегунда. Promotion Play-offs - Finals
15 июня 17:00, Эстадио де Андува
Мирандес
Не начался
Реал Овьедо

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовано: Sports
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