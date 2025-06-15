Плей-офф за выход в Ла Лигу. Финал. «Мирандес» примет «Овьедо» в первом матче
«Мирандес» примет «Овьедо» в финале плей-офф за выход в Ла Лигу.
Плей-офф за выход в Ла Лигу
Финал
Первый матч
Сегунда. Promotion Play-offs - Finals
15 июня 17:00, Эстадио де Андува
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовано: Sports
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