«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кристиана Кофане.
Леверкузенцы активировали отступные за 18-летнего камерунца в размере 5 млн евро. Кофане подпишет контракт с «Байером» до 2029 года.
В 20 матчах минувшего сезона Сегунды на счету нападающего 8 голов и 1 ассист.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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