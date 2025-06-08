«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды

«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кристиана Кофане.

Леверкузенцы активировали отступные за 18-летнего камерунца в размере 5 млн евро. Кофане подпишет контракт с «Байером» до 2029 года.

В 20 матчах минувшего сезона Сегунды на счету нападающего 8 голов и 1 ассист.