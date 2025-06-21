Борис Ротенберг-старший о «Сочи»: «Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца»
Борис Ротенберг-старший заявил, что всю жизнь борется с договорными матчами.
– После матча с «Сочи» инвестор «Черноморца» Шишкарев выступил с заявлением о попытке сыграть договорной матч, потом эти слова он забрал. Дошла ли до вас эта информация?
– Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Я всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца, чтобы этого не было. Спорт должен оставаться спортом. Немыслимая какая-то вещь: что значит договориться? Зачем?
– Слышал, что камнем преткновения в вопросе стадиона для «Черноморца» могли стать ваши непростые отношения с Шишкаревым.
– У нас совершенно нормальные отношения. Здесь чисто спортивная история, ничего больше, – сказал глава «Сочи».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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