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Борис Ротенберг-старший о «Сочи»: «Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца»

Борис Ротенберг-старший заявил, что всю жизнь борется с договорными матчами.

– После матча с «Сочи» инвестор «Черноморца» Шишкарев выступил с заявлением о попытке сыграть договорной матч, потом эти слова он забрал. Дошла ли до вас эта информация?

– Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Я всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца, чтобы этого не было. Спорт должен оставаться спортом. Немыслимая какая-то вещь: что значит договориться? Зачем?

– Слышал, что камнем преткновения в вопросе стадиона для «Черноморца» могли стать ваши непростые отношения с Шишкаревым.

– У нас совершенно нормальные отношения. Здесь чисто спортивная история, ничего больше, – сказал глава «Сочи». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoБорис Ротенберг-старший
logoЧемпионат.com
logoПервая лига
Сергей Шишкарев
logoЧерноморец Новороссийск
договорные матчи
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