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Ротенберг о том, почему «Сочи» не может делить стадион с «Черноморцем»: «Две команды убьют поле. В сентябре оно похоже на поле для посадки картошки»

Борис Ротенберг объяснил, почему «Сочи» не мог делить стадион с «Черноморцем».

Новороссийский клуб, претендовавший на выход в Премьер-лигу, не прошел лицензирование из-за проблем с домашним стадионом. Также «Черноморец» не смог договориться об использовании стадиона «Фишт» в Сочи.

– Почему вы не нашли компромисс с «Черноморцем» по стадиону?

– Дело в том, что там не было возможно найти компромисс. Поле не может выдержать столько команд. Мы проводим на нем соревнования, у нас тренируются сборные команды. Тогда мы «убьем» поле, ни одна команда не сможет там играть.

– В Самаре есть такая практика.

– Условия климатические у нас этого совершенно не позволяют. Вы видите, что творится с травой. Не успеваем даже после наших игр периодически подготовить поле. В сентябре у нас оно похоже на поле для посадки картошки. Надо стараться его содержать, а две команды просто «убьют» стадион, – заявил президент «Сочи».

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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