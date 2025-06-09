Экс-инвестор «Черноморца» Шишкарев о матче с «Сочи»: «Разговора о неспортивном поведении какой‑либо из команд не было. Противоречия между мной и гендиректором сняты»

Сергей Шишкарев опроверг вероятность договорной игры между «Черноморцем» и «Сочи».

Ранее экс-инвестор новороссийцев обвинил клуб в попытке влияния на итог матча с «Сочи» (2:1) в заключительном туре Мелбет Первой лиги. «Черноморец» (64 очка) занял третье место, получив право сыграть в стыковых матчах за место в Мир РПЛ , однако не прошел лицензирование из‑за несоответствия стадиона требованиям лиги. «Сочи » (57 баллов) финишировал пятым в Первой лиге и в стыковых матчах прошел «Пари НН».

«В продолжение пятничной пресс‑конференции хотел бы проинформировать болельщиков «Черноморца» и журналистов о том, что у меня состоялся принципиальный мужской разговор с генеральным директором новороссийского клуба Максимом Пономаревым.

Мы обсудили и детально разобрали ситуацию с интерпретацией его беседы с рядом игроков накануне заключительного матча сезона против «Сочи». Разговора о неспортивном поведении какой‑либо из команд не было, соответственно, предложений, выходящих за рамками спортивной этики, ни от одной из сторон не звучало.

Желание досконально разобраться в ситуации, а также эмоции повлияли на то, каким образом были сделаны акценты. Могу констатировать, что противоречия между мной и Пономаревым сняты, взаимных претензий мы не имеем. Тема возможного манипулирования результатом игры «Черноморец » — «Сочи» закрыта и больше комментариям не подлежит.

Что касается дальнейшей судьбы «Черноморца», то это уже другая история», — сказал бывший председатель наблюдательного совета «Черноморца».

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