Шишкарев про «Черноморец»: «Мы вложили более 2 млрд рублей за два с небольшим года. Никто в городе палец о палец не ударил, никому эта команда не нужна»

Сергей Шишкарев вложил в «Черноморец» более двух миллиардов рублей.

«Черноморец » не получил лицензию «РФС‑1» для выступления в Мир РПЛ из‑за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям лиги.

Ранее Шишкарев заявил, что его структуры больше не будут участвовать в финансировании футбольного клуба. Утверждалось , что клубу грозит банкротство. Однако бизнесмен пообещал выделить «Черноморцу» деньги на следующий сезон: «Без нашей поддержки клуб может исчезнуть с футбольной карты страны, это будет настоящая трагедия. Ее допустить нельзя».

«Касательно вложений. За два с небольшим года только в финансирование основной команды мы вложили более двух миллиардов рублей.

Еще полмиллиарда рублей мы вложили в финансирование гандбольной команды «Черноморочка » – проект, который был начат с нуля.

Никто в городе палец о палец не ударил. Никому эта команда не нужна. Еще были вложения. Я не буду перечислять все вложения социальные, но в сумме за два с половиной года мы вложили в спортивную и социальную инфраструктуру города больше 3,3 миллиарда рублей», – сказал Шишкарев.

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