Борис Ротенберг про РПЛ: «Расширять можно все что угодно. Главное – штаны не порвать. Выйти и потерять неправильно бюджет – что произошло с «Химками»

Борис Ротенберг высказался относительно возможности расширения РПЛ.

На данный момент в лиге выступают 16 клубов.

– Недавно Шамиль Газизов заявил, что на общем собрании будет поднимать вопрос об увеличении числа команд в РПЛ. Ваша позиция по поводу расширения лиги?

– Это вопрос к РФС. Здесь главное, чтобы те команды, которые выходят, могли себя сами содержать.

Чтобы у них была тренировочная база, молодежный состав, академия. Это нужно для роста. Выйти и потерять бюджет неправильно – что произошло с «Химками».

Расширять можно все что угодно. Главное – штаны не порвать.

– Как смотрите на ситуацию с «Химками»? Она портит имидж российского футбола?

– Это нужно было предвидеть заранее. То же самое и с «Черноморцем» – хорошая команда.

Но свое поле они вовремя не сделали, чтобы двигаться дальше. Это внутренняя работа не только властей региона, но и руководителей клубов.

Только совместная работа дает возможность команде существовать, – сказал президент «Сочи » Борис Ротенберг .