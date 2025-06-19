Борис Ротенберг про РПЛ: «Расширять можно все что угодно. Главное – штаны не порвать. Выйти и потерять неправильно бюджет – что произошло с «Химками»
На данный момент в лиге выступают 16 клубов.
– Недавно Шамиль Газизов заявил, что на общем собрании будет поднимать вопрос об увеличении числа команд в РПЛ. Ваша позиция по поводу расширения лиги?
– Это вопрос к РФС. Здесь главное, чтобы те команды, которые выходят, могли себя сами содержать.
Чтобы у них была тренировочная база, молодежный состав, академия. Это нужно для роста. Выйти и потерять бюджет неправильно – что произошло с «Химками».
Расширять можно все что угодно. Главное – штаны не порвать.
– Как смотрите на ситуацию с «Химками»? Она портит имидж российского футбола?
– Это нужно было предвидеть заранее. То же самое и с «Черноморцем» – хорошая команда.
Но свое поле они вовремя не сделали, чтобы двигаться дальше. Это внутренняя работа не только властей региона, но и руководителей клубов.
Только совместная работа дает возможность команде существовать, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг.