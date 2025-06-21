Мусаев о титуле «Краснодара»: «Мы выиграли его только за счет дисциплины и максимальной самоотдачи. Если чуть сбавим, будут проблемы. Каждый матч в статусе чемпиона будет еще сложнее»

Мурад Мусаев объяснил, за счет чего «Краснодар» выиграл чемпионский титул.

В минувшем сезоне «Краснодар » впервые в истории стал чемпионом России. «Быки» на одно очко опередили «Зенит» в таблице Мир РПЛ .

«Летние сборы не очень удобные – игроки приезжают в разное время. Но нам не привыкать. Самое главное - мы должны понимать, что все победы, которые мы одержали в прошлом сезоне, они были трудовые, волевые, в один мяч.

Только за счет дисциплины и максимальной самоотдачи мы выиграли этот титул. Если мы чуть сбавим, то будут проблемы. Настраиваемся на тяжелую работу. Каждый матч в статусе чемпиона будет еще сложнее», – сказал главный тренер «быков».