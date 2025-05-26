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  • Мусаев о чемпионстве: «Это как наркотик в хорошем смысле слова: хочется побеждать дальше и дальше. Сейчас чуть переведем дух и будем думать, как повторить успех»
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Мусаев о чемпионстве: «Это как наркотик в хорошем смысле слова: хочется побеждать дальше и дальше. Сейчас чуть переведем дух и будем думать, как повторить успех»

Мурад Мусаев сравнил чемпионство с наркотиком.

«Краснодар» завоевал золото Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона. 

«Когда ты побеждаешь, это неописуемые чувства. Но важно любить и трудности. Когда что‑то не получается, ты должен решать эти трудности.

Когда ты прошел столько трудностей и стал чемпионом, это то, для чего мы работаем. Удержать чемпионство еще более сложная задача, чем его завоевать. Сейчас чуть переведем дух и будем думать, как повторить этот успех. Это как наркотик в хорошем смысле слова: тебе хочется побеждать дальше и дальше.

Скоро нас ждет матч за Суперкубок России. Это тоже большой вызов для нас, возможность завоевать второй трофей», – сказал главный тренер «быков». 

Мусаев о критике: «Плевать, меня трудно задеть или расстроить. «Краснодар» спокойно шел к своей цели»

Мусаев о разговоре с Путиным: «Гордость от его звонка, это был особенный момент. Он поздравил «Краснодар» с победой, сказал теплые слова»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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