Мостовой не считает Мусаева лучшим тренером сезона в РПЛ: «Играют футболисты, у «Краснодара» остался прежний состав. Мусаев никогда не играл в футбол»
Александр Мостовой не считает Мурада Мусаева лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.
– Не люблю поднимать тренерскую тему, но лучший для меня Николич.
– Почему не Мусаев?
– Играют футболисты, у них [«Краснодара»] остался прежний состав. Как я всегда говорил, Мусаев никогда не играл в футбол, – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/25, набрав 67 очков в Мир РПЛ.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8098 голосов
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости