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Андрей Канчельскис: «У нас происходит бардак в футболе, скандал на скандале. Это напоминает «Дом-2», где уже написан сценарий и каждый выполняет свою роль. Клоунада какая-то»

Андрей Канчельскис сравнил российский футбол с реалити-шоу «Дом-2».

«У нас происходит какой-то бардак в футболе. Каждый день какой-то скандал на скандале. Клубы банкротятся, кому-то лицензию не дают, в сборной России какие-то странные акции с песнями проводят.

Такое ощущение, что подводят к шоу-бизнесу. Все это напоминает «Дом-2», где уже написан сценарий и каждый выполняет свою роль. Смешно просто, и, наверное, люди смеются, которые до этого работали в федерации футбола. Это какая-то клоунада. Им самим там как? Руководителям нашим не стыдно довести до такого? Я не понимаю, как можно было довести до такого бардака. Просто ужас. Каждой новостью «веселят» народ.

К сожалению, сейчас над футболом издеваются. Сидят там кроссворды разгадывают. Любят говорить: «У нас сейчас там одна программа, потом будем идти по другой программе развития». У нас была советская программа: мы играли, выигрывали, и все нас боялись. Теперь мы идем по другим программам, и все над нами смеются», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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