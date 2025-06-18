«Во многом «Зенит» позволил «Краснодару» стать чемпионом. Думаю, 2-е место их подхлестнет, и в новом сезоне они станут чемпионами». Канчельскис о петербуржцах

Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» снова станет чемпионом следующем сезоне.

В сезоне-2024/25 золото Мир РПЛ завоевал «Краснодар». «Зенит » занял второе место после шести чемпионств подряд.

«Во многом «Зенит» позволил «Краснодару » стать чемпионом. Это не умаляет заслуг «быков», они здорово воспользовались шансом.

Но в сезоне-2024/25 «Зенит» был слишком расслаблен. Думаю, второе место их подхлестнет, и в новом сезоне они станут чемпионами», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».