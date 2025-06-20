Канчельскис о «Спартаке»: «О чемпионстве могут забыть – их фанаты каждый год проигрывают споры, должны мне хорошее пивко. А потом опять говорят: «Этот сезон точно наш!»

Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака».

«Заболотный переходит в «Спартак »? Это вопрос к руководству и тренеру – они отвечают за результат. Тут только можно пожать плечами и посмеяться… Наверное, они знают больше, чем мы.

О чемпионстве красно-белые могут забыть – их фанаты каждый год проигрывают мне споры, все время должны мне: на моем районе фанаты уверенно твердят, что «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом.

Ребят, очнитесь! Сейчас приеду в Москву, они опять отдадут мне долг – хорошее пивко. В конце сезона можно будет себе позволить выпить немного.

Красно-белые болельщики все время бубнят: «Ну, следующую игру мы точно выиграем». Они преданные фанаты, верят. А когда проигрывают мне спор, опять говорят: «Этот сезон точно наш!»

Но, к сожалению для них, в предстоящем сезоне красно-белые будут вновь бороться за 4-5 место, а они проиграют мне очередной спор. Но болельщики «Спартака» очень переживают за команду – это правда», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».