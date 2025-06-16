Андрей Канчельскис раскритиковал решение оставить «Пари НН» в Мир РПЛ.

Сегодня РФС подтвердил , что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона России.

«Как это может быть справедливо? Они вылетели. Получается, нарушение спортивного принципа. Заходят все, кому не лень. По принципу: захотели – этих запустили, захотели – этих не запустили. Такой принцип, что ли? А где же справедливость, где же спортивный принцип? Ужас, безобразие.

Люди бьются, борются, выходят на поле, переживают, сражаются. Что это за отношение? Издевательство над футболом. Просто позор и ужас какой‑то. Как можно такое допустить? К сожалению, такое происходит у нас. Все выдумывают, изобретают велосипед, который уже давно изобрели, но у нас все хотят кого‑то удивить, сами себя удивляют. Я не понимаю, как так можно?

Вы в начале сезона распишите все: кто выходит или не выходит. Зачем играть тогда? И команды не будут играть, тратить нервы, деньги, ездить в поездки, ничего не будет. Потому что все нормально, расписали, и все. Давайте так делать сразу, будет великолепно. Просто издевательство», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».