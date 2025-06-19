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  • Ташуев о Челестини: «Кого задело, что я назвал его Чиполлино? Пошутить нельзя? Правильно Гершкович говорил про налог на иностранных тренеров. Мы сами себя не до конца уважаем»
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Ташуев о Челестини: «Кого задело, что я назвал его Чиполлино? Пошутить нельзя? Правильно Гершкович говорил про налог на иностранных тренеров. Мы сами себя не до конца уважаем»

Сергей Ташуев не изменил мнение о назначении Фабио Челестини в ЦСКА.

Сообщалось, что швейцарский специалист станет новым главным тренером армейцев. 

«А кого задели слова, что я назвал его Чиполлино? Пошутить, что ли, нельзя? Кого это оскорбило? Чиполлино – это один из лучших мультфильмов Советского Союза, итальянский герой. Чего плохого, не пойму. Надо уметь улыбаться! Может, какие-то болельщики не знают, кто такой Чиполлино. А это один из моих любимых мультфильмов. Но я не знаю, не читаю мнения.

Но в целом мое мнение по Челестини не изменилось. Я не против конкретного человека, а оказываю поддержку российскому тренерскому цеху. Я не против европейских ребят, но у нас и самих конкуренция большая. У нас серьезные специалисты сидят без работы, а мы везем человека из Швейцарии.

Правильно Гершкович говорил, что нужно вводить налог на иностранных тренеров. Мы сами себя не до конца уважаем, а это самое плохое качество. Мы должны себя любить в первую очередь. Деньги надо в стране оставлять. 

Читаю некоторых экспертов и блогеров, которые ни за что не отвечают, но пишут иногда всякую ерунду. Они не знают, что такое тренерский труд, не погружены в тему. Но высказывают мнения по российским тренерам», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoСергей Ташуев
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Гершкович
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