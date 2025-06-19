Ташуев о Челестини: «Кого задело, что я назвал его Чиполлино? Пошутить нельзя? Правильно Гершкович говорил про налог на иностранных тренеров. Мы сами себя не до конца уважаем»
Сообщалось, что швейцарский специалист станет новым главным тренером армейцев.
«А кого задели слова, что я назвал его Чиполлино? Пошутить, что ли, нельзя? Кого это оскорбило? Чиполлино – это один из лучших мультфильмов Советского Союза, итальянский герой. Чего плохого, не пойму. Надо уметь улыбаться! Может, какие-то болельщики не знают, кто такой Чиполлино. А это один из моих любимых мультфильмов. Но я не знаю, не читаю мнения.
Но в целом мое мнение по Челестини не изменилось. Я не против конкретного человека, а оказываю поддержку российскому тренерскому цеху. Я не против европейских ребят, но у нас и самих конкуренция большая. У нас серьезные специалисты сидят без работы, а мы везем человека из Швейцарии.
Правильно Гершкович говорил, что нужно вводить налог на иностранных тренеров. Мы сами себя не до конца уважаем, а это самое плохое качество. Мы должны себя любить в первую очередь. Деньги надо в стране оставлять.
Читаю некоторых экспертов и блогеров, которые ни за что не отвечают, но пишут иногда всякую ерунду. Они не знают, что такое тренерский труд, не погружены в тему. Но высказывают мнения по российским тренерам», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».