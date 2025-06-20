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Челестини о назначении в ЦСКА: «Не терпится продолжить писать историю этого большого клуба. Мы искали для себя новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи»

Фабио Челестини высказался о назначении в ЦСКА.

Швейцарский специалист подписал контракт с московским клубом по схеме «2+1». До этого Челестини возглавлял «Базель». 

– Я очень счастлив подписать контракт с ПФК ЦСКА. Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала работы. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба.

Красно-синие цвета для вас не чужие. Это как-то повлияло на принятие вашего решения?

– Нет-нет! (смеется) Совпадение цветов моей прошлой команды с цветами ЦСКА – это классно, но мое решение зависело от других факторов.

Мы хотели продолжить улучшать себя, искали для себя новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи. Мы верим в работу.

ЦСКА – большой европейский клуб, и мы хотим вместе побеждать. Для всех нас это и спортивный, и жизненный вызов, и нам уже не терпится его начать.

Какие у вас планы на ближайшие дни до начала сборов?

– Работать, работать, работать, – сказал новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ЦСКА
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