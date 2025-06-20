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Владельцы «Торпедо» пытались оказывать давление на судью Максима Перезву (Sport Baza)

Владельцы «Торпедо» пытались оказывать давление на судью Максима Перезву.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, Соболев и Скородумов пытались оказывать давление на арбитра Максима Перезву. 

Перезва трижды обслуживал домашние матчи «Торпедо»: 22 марта – с «Родиной» (0:0), 21 апреля – с «Уралом» (1:1) и 11 мая – с «Шинником» (1:0).

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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