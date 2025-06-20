Депутат Даванков о владельцах «Торпедо»: «Надо наказывать по всей строгости, если вину докажут. Искусственный интеллект, которому не получится дать взятку, нужно привлекать в спорт»
Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
«Если вина будет доказана, надо наказывать по всей строгости закона. Это самое неприятное, когда выясняется, что судейство нечестное.
Это большой удар, но российский спорт переживал и не такие удары. Один случай не говорит, что это повсеместная история.
Вообще нужно больше привлекать искусственный интеллект, которому не получится дать взятку», – сказал вице-спикер Госдумы РФ, представляющий партию «Новые люди».
До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?