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Депутат Даванков о владельцах «Торпедо»: «Надо наказывать по всей строгости, если вину докажут. Искусственный интеллект, которому не получится дать взятку, нужно привлекать в спорт»

Владислав Даванков высказался об уголовном деле против владельцев «Торпедо».

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 

«Если вина будет доказана, надо наказывать по всей строгости закона. Это самое неприятное, когда выясняется, что судейство нечестное.

Это большой удар, но российский спорт переживал и не такие удары. Один случай не говорит, что это повсеместная история.

Вообще нужно больше привлекать искусственный интеллект, которому не получится дать взятку», – сказал вице-спикер Госдумы РФ, представляющий партию «Новые люди».

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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