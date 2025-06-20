Нагорных о трансферном бане «Локо»: «Надеемся, в течение недели ситуация разрешится. Специалисты занимаются вопросом»

В «Локомотиве» надеются, что ситуация с баном решится в течение недели.

Ранее ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Решение вынесено из-за ситуации с трансфером Марка Мампасси – железнодорожники не заплатили «Мариуполю» 50 тысяч евро.

«В клубе ситуация находится под контролем. Специалисты занимаются вопросом. В ближайшие дни рассчитываем, что ситуация будет разрешена. Срок? Надеемся, получится в течение недели», – сказал председатель совета директоров «Локомотива » Юрий Нагорных.