Нагорных о трансферном бане «Локо»: «Надеемся, в течение недели ситуация разрешится. Специалисты занимаются вопросом»
В «Локомотиве» надеются, что ситуация с баном решится в течение недели.
Ранее ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Решение вынесено из-за ситуации с трансфером Марка Мампасси – железнодорожники не заплатили «Мариуполю» 50 тысяч евро.
«В клубе ситуация находится под контролем. Специалисты занимаются вопросом. В ближайшие дни рассчитываем, что ситуация будет разрешена. Срок? Надеемся, получится в течение недели», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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