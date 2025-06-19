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  • «Локомотиву» лучше заплатить, а потом разбираться со статусом «Мариуполя». Главное, чтобы деньги не ушли куда‑то иноагентам. Отправишь – а купят дроны». Заварзин о трансферном бане
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«Локомотиву» лучше заплатить, а потом разбираться со статусом «Мариуполя». Главное, чтобы деньги не ушли куда‑то иноагентам. Отправишь – а купят дроны». Заварзин о трансферном бане

Юрий Заварзин рекомендует «Локомотиву» рассчитаться с «Мариуполем».

«Локомотиву» сейчас лучше заплатить эти 49 тысяч за игрока, а потом разбираться со статусом футбольного клуба «Мариуполь». Это немного. Только, конечно, совсем другое дело, если там какая‑то политическая подоплека.

А так, заплати, а потом отсуживай это обратно. Зато будешь свободен от юридических моментов.

Здесь только важно четко знать, куда ушли эти деньги, что все используется по назначению. Главное, чтобы не было связано с политическими моментами, чтобы не ушли эти деньги куда‑то иноагентам. Сейчас отправишь деньги, а купят дроны», – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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