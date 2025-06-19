«Локомотиву» лучше заплатить, а потом разбираться со статусом «Мариуполя». Главное, чтобы деньги не ушли куда‑то иноагентам. Отправишь – а купят дроны». Заварзин о трансферном бане
«Локомотиву» сейчас лучше заплатить эти 49 тысяч за игрока, а потом разбираться со статусом футбольного клуба «Мариуполь». Это немного. Только, конечно, совсем другое дело, если там какая‑то политическая подоплека.
А так, заплати, а потом отсуживай это обратно. Зато будешь свободен от юридических моментов.
Здесь только важно четко знать, куда ушли эти деньги, что все используется по назначению. Главное, чтобы не было связано с политическими моментами, чтобы не ушли эти деньги куда‑то иноагентам. Сейчас отправишь деньги, а купят дроны», – сказал бывший гендиректор «Спартака».
У «Локо» трансферный бан – за €50 000 долга «Мариуполю». Пытались доказать, что город российский, а клуб уничтожен
«Вместо дурацкого запроса в ФИФА могли сами посмотреть в TMS, что статус «Мариуполя» – active. Карпу на это потребовалось 15 минут, хотя он не субъект футбола». Карпов о трансферном бане «Локо»