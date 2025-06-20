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  • Владислав Радимов: «Спартак» опаздывает на такт везде, в этом проблема. Тренер звонит Комличенко – а он уже в другой команде. В прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок»
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Владислав Радимов: «Спартак» опаздывает на такт везде, в этом проблема. Тренер звонит Комличенко – а он уже в другой команде. В прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок»

Владислав Радимов указал на отставание «Спартака» от конкурентов.

«Очень много слухов про «Спартак» ходит. Например, что главный тренер звонит Комличенко, а он уже в другой команде. «Спартак» опаздывает на такт везде, в этом проблема.

Они в прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок. Я думаю, что в будущем сезоне опять чревато опоздать, при том что в ближайшем сезоне «Зенит» будет бороться за чемпионство априори. «Краснодар» – чемпион, постарается повторить. «Динамо» очень серьезно усилилось новым тренером. ЦСКА, который провел мощнейшую весну и дальше с новым тренером, если усилится, тоже будет. «Локомотив» тоже усиливается.

А «Спартак»… Я ничего не имею против Антона Заболотного, хороший и качественный футболист, но если это единственное усиление красно‑белых, то этого мало», – сказал бывший хавбек «Зенита».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Радимов
logoЗенит
logoЛокомотив
logoНиколай Комличенко
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКраснодар
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoАнтон Заболотный
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