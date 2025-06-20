Владислав Радимов: «Спартак» опаздывает на такт везде, в этом проблема. Тренер звонит Комличенко – а он уже в другой команде. В прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок»

Владислав Радимов указал на отставание «Спартака» от конкурентов.

«Очень много слухов про «Спартак» ходит. Например, что главный тренер звонит Комличенко , а он уже в другой команде. «Спартак» опаздывает на такт везде, в этом проблема.

Они в прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок. Я думаю, что в будущем сезоне опять чревато опоздать, при том что в ближайшем сезоне «Зенит» будет бороться за чемпионство априори. «Краснодар » – чемпион, постарается повторить. «Динамо » очень серьезно усилилось новым тренером. ЦСКА , который провел мощнейшую весну и дальше с новым тренером, если усилится, тоже будет. «Локомотив» тоже усиливается.

А «Спартак»… Я ничего не имею против Антона Заболотного, хороший и качественный футболист, но если это единственное усиление красно‑белых, то этого мало», – сказал бывший хавбек «Зенита ».