Александр Мостовой: «За Батракова никто не даст больше 20 млн евро, за Кисляка – больше 15. Смеюсь, когда слышу про 35 млн за Матвея»

Александр Мостовой оценил стоимость Матвея Кисляка и Алексея Батракова.

– Когда слышу суммы, которые называются за возможные переходы молодых российских футболистов, просто смеюсь. Про какие-то 35 млн евро за Кисляка говорят. Он даже одного полноценного сезона на высоком уровне не провел – только половину.

Конечно, парень он талантливый, как и Батраков, но такие деньги – перебор.

– Сколько не перебор?

– Думаю, за Батракова никто не даст больше 20 млн евро, за Кисляка – больше 15, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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