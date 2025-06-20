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  • Александр Мостовой: «За Батракова никто не даст больше 20 млн евро, за Кисляка – больше 15. Смеюсь, когда слышу про 35 млн за Матвея»
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Александр Мостовой: «За Батракова никто не даст больше 20 млн евро, за Кисляка – больше 15. Смеюсь, когда слышу про 35 млн за Матвея»

Александр Мостовой оценил стоимость Матвея Кисляка и Алексея Батракова.

– Когда слышу суммы, которые называются за возможные переходы молодых российских футболистов, просто смеюсь. Про какие-то 35 млн евро за Кисляка говорят. Он даже одного полноценного сезона на высоком уровне не провел – только половину.

Конечно, парень он талантливый, как и Батраков, но такие деньги – перебор.

– Сколько не перебор?

– Думаю, за Батракова никто не даст больше 20 млн евро, за Кисляка – больше 15, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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