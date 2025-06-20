Александр Мостовой: «За Батракова никто не даст больше 20 млн евро, за Кисляка – больше 15. Смеюсь, когда слышу про 35 млн за Матвея»
Александр Мостовой оценил стоимость Матвея Кисляка и Алексея Батракова.
– Когда слышу суммы, которые называются за возможные переходы молодых российских футболистов, просто смеюсь. Про какие-то 35 млн евро за Кисляка говорят. Он даже одного полноценного сезона на высоком уровне не провел – только половину.
Конечно, парень он талантливый, как и Батраков, но такие деньги – перебор.
– Сколько не перебор?
– Думаю, за Батракова никто не даст больше 20 млн евро, за Кисляка – больше 15, – сказал бывший полузащитник сборной России.
ЦСКА потребовал у «Фенербахче» 35 млн евро одним платежом за Кисляка
Чего добьется Карпин в «Динамо»?38000 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости