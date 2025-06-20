  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о ситуации с «Торпедо»: «Все тянется с 90-х, тогда были договорные истории, не секрет. Пришло время наводить порядок, не хочется читать про криминальные разборки»
5

Депутат Свищев о ситуации с «Торпедо»: «Все тянется с 90-х, тогда были договорные истории, не секрет. Пришло время наводить порядок, не хочется читать про криминальные разборки»

Депутат Дмитрий Свищев высказался об уголовном деле против владельцев «Торпедо».

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 

«Конечно, ничего хорошего в этих сигналах нет. Мы за чистый спорт, красивый футбол, за эмоции. Но футбол всегда был и будет большой игрой с большими деньгами и большими дядями.

Все, что происходит, наверное, тянется с 90-х, ни для кого не секрет, что были какие-то договорные истории. Все об этом говорили, все знали. И вот первые ласточки, которые прилетели.

Пришло время наводить порядок. Задержаний просто так не бывает. Если есть информация, подтвержденная фактами, кто-то понесет наказание. Правоохранительные органы сейчас плотно занимаются этим вопросом. Будем следить за развитием событий.

Но меня огорчает то, что происходит, в колонке про спорт хочется читать не про криминальные разборки или про то, кого арестовали или какой клуб закрылся», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?38605 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Свищев
logoТорпедо
Леонид Соболев
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
договорные матчи
Государственная дума
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Даванков о владельцах «Торпедо»: «Надо наказывать по всей строгости, если вину докажут. Искусственный интеллект, которому не получится дать взятку, нужно привлекать в спорт»
16сегодня, 13:36
Тихонов о российском футболе: «Не зря его называют пилорамой. Им не нужно ни качество, ни инфраструктура, ни воспитание молодых игроков. Задача – распилить деньги»
14сегодня, 13:16
Владельцы «Торпедо» пытались оказывать давление на судью Максима Перезву (Sport Baza)
27сегодня, 10:43
Главные новости
Челестини о назначении в ЦСКА: «Не терпится продолжить писать историю этого большого клуба. Мы искали для себя новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи»
26 минут назад
Глава РФПИ Дмитриев о матче России и США: «Важно, чтобы все развивалось параллельно. Нет цели, чтобы что-то было раньше или позже. Спорт и культура объединяют»
117 минут назад
«Спартак» всегда чемпион». Алекперов на вопрос о том, когда клуб снова станет чемпионом
1727 минут назад
Максимальный срок лишения свободы для Промеса может составить 20 лет, сообщили в суде Амстердама
3234 минуты назад
Челестини возглавил ЦСКА, подписав контракт по схеме «2+1»
5635 минут назадФото
«Борнмут» требовал от «ПСЖ» 70 млн евро за Забарного, но готов снизить цену до 60. Стороны близки к договоренности (L’Équipe)
1951 минуту назад
Владелец «Ботафого» Текстор поцеловал тренера Пайву в эфире после победы над «ПСЖ». Португалец пошутил: «Я бы предпочел поцелуй от жены»
1654 минуты назад
Депутат Даванков о владельцах «Торпедо»: «Надо наказывать по всей строгости, если вину докажут. Искусственный интеллект, которому не получится дать взятку, нужно привлекать в спорт»
16сегодня, 13:36
Субименди прибыл в Лондон для завершения трансфера в «Арсенал». «Мадрид» интересовался хавбеком «Сосьедада»
12сегодня, 13:28
Каррера рассмотрел бы предложения «Зенита» и ЦСКА: «Многие переходят к принципиальным соперникам. Профессионалы идут туда, куда зовут»
14сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» сделал запрос по Онана. «МЮ» купит Карнезекки из «Аталанты», если Андре уйдет (Джанлука Ди Марцио)
3 минуты назад
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Ямайка против Гваделупы, Канада сыграет с Кюрасао в воскресенье
1111 минут назад
Губернатор Воробьев об РПЛ и Московской области: «Можно посмотреть на «Динамо» или «Спартак». Стараемся стирать со столицей все границы»
313 минут назад
«Бавария» – «Бока Хуниорс». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
116 минут назад
«Фламенго» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
121 минуту назад
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды сыграют с Англией, Германия – с Норвегией
26 минут назад
Пивоваров про матчдэй на арене «Динамо»: «Футбол – основное блюдо, остальное – гарнир»
245 минут назад
«Вулвс» подписали Фера Лопеса из «Сельты» за 25 млн евро, контракт – на 5 лет
2сегодня, 12:35Фото
Шомуродов близок к переходу в «Истанбул» из «Ромы». Турки видят в нем замену Пентеку
12сегодня, 12:22
Брейдо про отказ Пойета возглавить ЦСКА: «Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!»
10сегодня, 11:35