Депутат Свищев о ситуации с «Торпедо»: «Все тянется с 90-х, тогда были договорные истории, не секрет. Пришло время наводить порядок, не хочется читать про криминальные разборки»

Депутат Дмитрий Свищев высказался об уголовном деле против владельцев «Торпедо».

Ранее стало известно , что в отношении владельца «Торпедо » Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

«Конечно, ничего хорошего в этих сигналах нет. Мы за чистый спорт, красивый футбол, за эмоции. Но футбол всегда был и будет большой игрой с большими деньгами и большими дядями.

Все, что происходит, наверное, тянется с 90-х, ни для кого не секрет, что были какие-то договорные истории. Все об этом говорили, все знали. И вот первые ласточки, которые прилетели.

Пришло время наводить порядок. Задержаний просто так не бывает. Если есть информация, подтвержденная фактами, кто-то понесет наказание. Правоохранительные органы сейчас плотно занимаются этим вопросом. Будем следить за развитием событий.

Но меня огорчает то, что происходит, в колонке про спорт хочется читать не про криминальные разборки или про то, кого арестовали или какой клуб закрылся», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .