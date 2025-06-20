Тихонов о российском футболе: «Не зря его называют пилорамой. Им не нужно ни качество, ни инфраструктура, ни воспитание молодых игроков. Задача – распилить деньги»

Александр Тихонов считает российский футбол пилорамой.

Ранее стало известно , что в отношении владельца «Торпедо » Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

«Не зря же народ зовет российский футбол пилорамой. Там кроме денег никого ничего не интересует.

Им не нужно ни качество футбола, ни развитие инфраструктуры, ни воспитание молодых игроков. Они не хотят показывать россиянам нормальный футбол, их задача – распилить деньги.

Знаю, что у основных наших футбольных клубов бюджет в два раза больше, чем у ведущих хоккейных. Чему тут удивляться, мы же все все прекрасно видим и понимаем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.