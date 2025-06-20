Глава РПЛ о «Торпедо»: «У лиги принцип нулевой терпимости к коррупции. Если расследование повлияет на состав участников чемпионата, будем искать справедливое решение»
Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
«Российская Премьер-лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом.
Важно отметить, что разбирательство в отношении руководства ФК «Торпедо» проводится относительно соревнования, организатором и оператором которого Российская Премьер-лига не является.
Вместе с тем мы, разумеется, при первой необходимости готовы помогать правоохранительным органам для полного восстановления справедливости в тех областях расследования, где может понадобиться наше содействие.
Также Российская Премьер-лига внимательно следит за ходом разбирательства, которое проводит Департамент защиты игры РФС.
В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников Мир РПЛ сезона-2025/26, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
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