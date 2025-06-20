Алонсо использует дроны на тренировках «Реала». В «Байере» Хаби не применял эту технологию

Хаби Алонсо использует дроны для съемки тренировок «Реала».

43-летний специалист ранее сменил Карло Анчелотти на посту главного тренера команды. В дебютном матче при Алонсо «Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в первом туре чемпионата мира среди клубов в США.

Как сообщает Marca, Хаби Алонсо продолжает внедрение новых технологий на тренировках мадридцев. Во время занятий в Уэст-Палм-Бич в четверг испанец задействовал дрон для съемки действий игроков.

Эта технология, ранее никогда не применявшаяся «Реалом», станет дополнительным источником информации и визуального материала для тренерского штаба.

Отмечается, что сам Алонсо также впервые использует дроны на тренировках, в «Байере » он не применял эти устройства, однако использовал несколько камер, установленных над площадкой.

Хаби Алонсо внедрил новые технологии в тренировки «Реала» после ничьей на старте Клубного чемпионата мира