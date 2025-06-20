Хаби Алонсо внедрил новые технологии в тренировки «Реала» после ничьей на старте Клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо был вынужден внедрить несколько новых технологий в тренировочный процесс «Реала» после ничьей с «Аль-Хилялем» на Клубном чемпионате мира.
Алонсо решил использовать дроны во время тренировок, чтобы записывать кадры с игроками, которые можно будет пересмотреть позже.
В сообщении испанского издания Marca говорится, что дроны были замечены во время тренировки «Реала» в Уэст-Палм-Бич в четверг, клуб впервые использует подобную технологию.
Алонсо никогда не применял дроны во время тренировок «Байера», однако он использовал несколько камер, установленных над тренировочной площадкой.
Узнаем, сработали ли нововведения Хаби уже в воскресенье, когда «Мадрид» сыграет с «Пачукой».
Игроки уже лет десять с ног до головы обвешаны датчиками, мониторами и чуть ли рентгеном не просвечиваются в режиме реального времени. Плюс множество камер, снимающих с разных углов и формирующих картинку вплоть до трехмерной аналогично в реальном времени. Смотри – не хочу.
А дрон вполне себе может быть от ТВ компании или организаторов. Они из всего шоу делают, даже из тренировок.
Что будет дальше, посмотрим.