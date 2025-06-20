Хаби Алонсо внедрил новые технологии в тренировки «Реала» после ничьей на старте Клубного чемпионата мира

Хаби Алонсо был вынужден внедрить несколько новых технологий в тренировочный процесс «Реала» после ничьей с «Аль-Хилялем» на Клубном чемпионате мира.

Алонсо решил использовать дроны во время тренировок, чтобы записывать кадры с игроками, которые можно будет пересмотреть позже.

В сообщении испанского издания Marca говорится, что дроны были замечены во время тренировки «Реала» в Уэст-Палм-Бич в четверг, клуб впервые использует подобную технологию.

Алонсо никогда не применял дроны во время тренировок «Байера», однако он использовал несколько камер, установленных над тренировочной площадкой.

Узнаем, сработали ли нововведения Хаби уже в воскресенье, когда «Мадрид» сыграет с «Пачукой».