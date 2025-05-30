Та о том, как Алонсо учил его делать пасы: «Мы отрабатывали длинные передачи. Он остановил меня: «Нет, Джона, не так, мяч должен идти резче». Хаби еще мог бы играть за «Байер»

Джонатан Та рассказал, что Хаби Алонсо учил его делать передачи в «Байере».

«Когда пошли слухи о Хаби Алонсо , мы знали, что он еще молодой тренер, но все подумали: «О, это было бы круто».

И как только он пришел [в «Байер »], мы сразу поняли – он все еще мог бы играть за нас. Серьезно, его можно было бы поставить в команду, и он отлично бы справился.

Было одно упражнение, где нужно было отдавать длинные передачи за спину защитникам на наших фулбеков, и вдруг он меня остановил: «Нет, Джона , не так». Честно говоря, мне казалось, что я отдал неплохой пас, но он сказал: «Мяч должен идти... Резче», – написал защитник «Баварии».