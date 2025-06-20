Шомуродов близок к переходу в «Истанбул» из «Ромы». Турки видят в нем замену Пентеку

Эльдор Шомуродов может покинуть «Рому» и перейти в «Истанбул».

Ранее сообщалось , что 29-летний форвард получил предложение от одного из клубов МЛС. Римляне готовы расстаться с игроком.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Истанбул » сделал предложение о трансфере Шомуродова , и нападающий склоняется к тому, чтобы принять его.

Как сообщает Sporx, в руководство турецкого клуба видит в узбекском форварде замену Кшиштофу Пентеку , который ранее перешел в катарский «Аль-Духайль ».

В минувшем сезоне Шомуродов отметился 4 голами и 4 ассистами в 27 матчах Серии А. Подробную статистику игрока можно найти здесь .