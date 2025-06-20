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Шомуродов близок к переходу в «Истанбул» из «Ромы». Турки видят в нем замену Пентеку

Эльдор Шомуродов может покинуть «Рому» и перейти в «Истанбул».

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард получил предложение от одного из клубов МЛС. Римляне готовы расстаться с игроком.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Истанбул» сделал предложение о трансфере Шомуродова, и нападающий склоняется к тому, чтобы принять его. 

Как сообщает Sporx, в руководство турецкого клуба видит в узбекском форварде замену Кшиштофу Пентеку, который ранее перешел в катарский «Аль-Духайль». 

В минувшем сезоне Шомуродов отметился 4 голами и 4 ассистами в 27 матчах Серии А. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoИстанбул
logoЭльдор Шомуродов
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
logoАль-Духайль
logoРома
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Катар
logoКшиштоф Пентек
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