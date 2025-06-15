Шомуродов получил предложение от одного из клубов МЛС. «Рома» готова продать форварда (L’Equipe)
Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в США.
По информации L’Equipe, нападающий сборной Узбекистана получил предложение от неназванного клуба МЛС.
Сообщается, что «Рома» готова к уходу Шомуродова. Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года.
В минувшем сезоне Шомуродов отметился 4 голами и 4 ассистами в 27 матчах Серии А. Подробную статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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