Шомуродов получил предложение от одного из клубов МЛС. «Рома» готова продать форварда (L’Equipe)

Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в США.

По информации L’Equipe, нападающий сборной Узбекистана получил предложение от неназванного клуба МЛС .

Сообщается, что «Рома » готова к уходу Шомуродова . Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года.

В минувшем сезоне Шомуродов отметился 4 голами и 4 ассистами в 27 матчах Серии А. Подробную статистику 29-летнего форварда можно найти здесь .