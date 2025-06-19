Баринов интересен «Истанбулу». Турецкий клуб предложит 2 млн евро «Локомотиву» («Чемпионат»)
Дмитрий Баринов привлек интерес «Истанбула».
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб уже устно пообщался с «Локомотивом» и представителями полузащитника.
Теперь железнодорожники ждут, когда «Истанбул» пришлет официальное предложение по трансферу Баринова. Турки готовы предложить за игрока 2 млн евро.
В прошедшем сезоне хавбек провел 26 матчей в Мир РПЛ, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на счету полузащитника 9 игр и 1 голевая передача в Фонбет Кубке России.
Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 8 млн евро.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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