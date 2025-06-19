Баринов интересен «Истанбулу». Турецкий клуб предложит 2 млн евро «Локомотиву» («Чемпионат»)

Дмитрий Баринов привлек интерес «Истанбула».

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб уже устно пообщался с «Локомотивом » и представителями полузащитника.

Теперь железнодорожники ждут, когда «Истанбул » пришлет официальное предложение по трансферу Баринова . Турки готовы предложить за игрока 2 млн евро.

В прошедшем сезоне хавбек провел 26 матчей в Мир РПЛ , в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на счету полузащитника 9 игр и 1 голевая передача в Фонбет Кубке России.

Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 8 млн евро.