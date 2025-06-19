«Атлетико» интересен Юри Алберто, форвард «Коринтианса» оценивается в 20 млн евро. «Зенит» может получить 50% от суммы трансфера
«Атлетико» может подписать бывшего нападающего «Зенита».
Мадридский клуб изучает рынок в поисках замены Анхелю Корреа, который хочет перейти в «Тигрес», сообщает As. В частности, «Атлетико» рассматривает кандидатуру Юри Алберто из «Коринтианса».
Первые контакты с окружением игрока состоялись в середине апреля, и ожидается, что они возобновятся после клубного чемпионата мира. В пользу бразильца говорит то, что он отвечает требованиям, предъявляемым советом директоров «Атлетико»: он считается хорошим и недорогим футболистом.
Трансферная стоимость Алберто этим летом оценивается в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» сохранил 50% экономических прав на форварда.
Интерес к Юри также проявляют «Рома» и «Эвертон».
Экс-зенитовец Юри Алберто – самый забивной бразилец мира. Что, правда?
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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