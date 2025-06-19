«Атлетико» может подписать бывшего нападающего «Зенита».

Мадридский клуб изучает рынок в поисках замены Анхелю Корреа, который хочет перейти в «Тигрес », сообщает As. В частности, «Атлетико» рассматривает кандидатуру Юри Алберто из «Коринтианса ».

Первые контакты с окружением игрока состоялись в середине апреля, и ожидается, что они возобновятся после клубного чемпионата мира. В пользу бразильца говорит то, что он отвечает требованиям, предъявляемым советом директоров «Атлетико »: он считается хорошим и недорогим футболистом.

Трансферная стоимость Алберто этим летом оценивается в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Зенит » сохранил 50% экономических прав на форварда.

Интерес к Юри также проявляют «Рома » и «Эвертон ».

Экс-зенитовец Юри Алберто – самый забивной бразилец мира. Что, правда?