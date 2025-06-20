Фабрегас хочет видеть Морату в «Комо». Альваро готов перейти, но нужно расторгнуть аренду с «Галатасараем». «Милан» оценивает форварда в 18-20 млн евро
Как сообщает Sky Sport, 32-летний нападающий открыт к такой возможности, однако в таком случае ему придется досрочно расторгнуть арендное соглашение с «Галатасараем», рассчитанное до января 2026 года. После этого «Комо» должен будет начать переговоры с «Миланом» по поводу структуры возможной сделки.
По данным La Gazzetta dello Sport, у «россонери» с турецким клубом заключено арендное соглашение на сумму в 6 миллионов евро с правом выкупа за 8 миллионов (или 9 миллионов, если опция будет активирована до 30 июня).
В случае досрочного разрыва аренды «Милан» ожидает, что «Комо» приобретет футболиста на постоянной основе (или возьмет в аренду с обязательством выкупа) за сумму около 18-20 миллионов евро, включая бонусы.
В Турции испанец зарабатывает более 5 миллионов евро в год после уплаты налогов, в его контракте с «Миланом» прописаны 4,5 миллиона.
Утверждается, что главный тренер «Комо» Фабрегас уже обсудил с Моратой его трансфер, и сам игрок настроен положительно.