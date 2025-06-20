Адвокат владельца «Торпедо» Соболева об уголовном деле: «Подстава. Он невиновен, РФС должен принять позицию, что нельзя принимать никаких мер»
Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
«Есть ощущение, что это подстава, знаете, как говорили в римском праве: «Смотрите, кому это выгодно». Конечно, мы попробуем нивелировать все и сделать так, чтобы Леонид не был ни в чем обвинен.
Что касается «Торпедо», думаю, сейчас враги моментально начнут писать письма в РФС. Если нашему футбольному союзу хватит сил противостоять этому, то [он] должен занять позицию и сказать, что пока не было ничего не доказано, человек невиновен, принимать никаких мер нельзя.
События развиваются непредсказуемым образом, потому что Леонид даже понятия не имел, о чем его спрашивают. Сейчас он находится на Петровке, думаю, завтра будет вынесена мера пресечения.
Знаете, я давно не сталкивался с такими серьезными врагами», – сказал адвокат Александр Добровинский.
До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?