Адвокат владельца «Торпедо» Соболева о его задержании: «Никаких показаний он не давал, вину не признаем. Обвинения пока являются версией следствия»

Адвокат задержанного совладельца «Торпедо» сообщил, что он не давал показаний.

Ранее стало известно , что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

«Никаких показаний Соболев не давал, мы воспользовались статьей 51. Вину не признаем, всегда рассчитываем на позитивный результат. Будем разбираться в ситуации, прошло мало времени.

Обстоятельства, которые указаны в обвинении, пока, в данном случае, являются версией следствия и не более того», – сказал Андрей Алешкин.

Статья 51 Конституции РФ гарантирует право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Уголовное дело в отношении владельца и директора «Торпедо» может быть связано с игрой против «Сочи» 17 мая (Metaratings)

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пишут, пытались дать взятку. Что происходит?