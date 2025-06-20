Совладелец «Торпедо» Соболев задержан. Он обвиняется в «оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования»
«Соболев задержан. Находится в следственном изоляторе на Петровке, 38. Обвинение по части 2 статьи 184», – сообщил Александр Добровинский.
Ранее сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
Максимальное наказание по данной статье составляет до 7 лет лишения свободы.
Соболев стал совладельцем «Торпедо» в 2024 году. По итогам сезона-2024/25 команда заняла 2-е место в Первой лиге и вышла в РПЛ.
Уголовное дело в отношении владельца и директора «Торпедо» может быть связано с игрой против «Сочи» 17 мая (Metaratings)
До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пишут, пытались дать взятку. Что происходит?