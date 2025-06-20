Митрофанов о задержании владельца «Торпедо»: «РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. Я уже поручил провести проверку»

Генсек РФС высказался о задержании владельца «Торпедо» Леонида Соболева.

Ранее сообщалось , что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения.

Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие.

Наша конечная цель – нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола.

Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК», – сказал Максим Митрофанов.

Уголовное дело в отношении владельца и директора «Торпедо» может быть связано с игрой против «Сочи» 17 мая (Metaratings)

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пишут, пытались дать взятку. Что происходит?