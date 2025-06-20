Адвокат владельца «Торпедо» Соболева о его задержании: «У клуба есть серьезные враги. С этим надо будет считаться. Как говорили в римском праве, «ищи, кому выгодно»
Ранее сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
– Мой коллега виделся с Соболевым, общался. Он находится на Петровке, 38. У меня всегда благоприятные прогнозы. Иначе это не прогнозы, а некролог.
– А относительно дальнейшей судьбы «Торпедо» какие предчувствия?
– Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьезные враги. С этим надо будет считаться. А дальше уже многое будет зависеть от нас, от позиции команды, от РФС. Но враги серьезные.
– Не готовы их назвать?
— Ну нет, конечно. Все и так все знают. Но я как адвокат не могу их публично называть. Я – знаю. Как говорили в римском праве, «ищи, кому это выгодно», – сказал Александр Добровинский.
Соболев стал совладельцем «Торпедо» в 2024 году. По итогам сезона-2024/25 команда заняла 2-е место в Первой лиге и вышла в РПЛ.
Уголовное дело в отношении владельца и директора «Торпедо» может быть связано с игрой против «Сочи» 17 мая (Metaratings)
До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пишут, пытались дать взятку. Что происходит?