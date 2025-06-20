Адвокат владельца «Торпедо» Соболева о его задержании: «У клуба есть серьезные враги. С этим надо будет считаться. Как говорили в римском праве, «ищи, кому выгодно»

Адвокат задержанного владельца «Торпедо» сказал, что у клуба есть серьезные враги.

Ранее сообщалось , что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

– Мой коллега виделся с Соболевым, общался. Он находится на Петровке, 38. У меня всегда благоприятные прогнозы. Иначе это не прогнозы, а некролог.

– А относительно дальнейшей судьбы «Торпедо» какие предчувствия?

– Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьезные враги. С этим надо будет считаться. А дальше уже многое будет зависеть от нас, от позиции команды, от РФС. Но враги серьезные.

– Не готовы их назвать?

— Ну нет, конечно. Все и так все знают. Но я как адвокат не могу их публично называть. Я – знаю. Как говорили в римском праве, «ищи, кому это выгодно», – сказал Александр Добровинский.

Соболев стал совладельцем «Торпедо» в 2024 году. По итогам сезона-2024/25 команда заняла 2-е место в Первой лиге и вышла в РПЛ .

Уголовное дело в отношении владельца и директора «Торпедо» может быть связано с игрой против «Сочи» 17 мая (Metaratings)

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пишут, пытались дать взятку. Что происходит?