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«Арена Химки» подала иск на «Химки» с требованием выплатить около 18 млн рублей

«Арена Химки» через суд требует взыскать с «Химок» почти 18 млн рублей.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

По данным источника, заявление было зарегистрировано 4 июня, сумма исковых требований — 17 783 884 рублей.

Также в суд обратилась компания ООО «ЕЛМА‑ФАРМ», которая требует от «Химок» 2 359 282 рублей.

Сообщалось, что в «Химках» начата процедура банкротства. Ранее подмосковный клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне, несмотря на 12‑е место в минувшем чемпионате России.

«Химки» – банкрот, сотрудников просят писать заявления об уходе. Клуб пока опровергает

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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