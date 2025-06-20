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Месси про 2:1 с «Порту»: «Я очень рад, «Интер Майами» приложил много усилий для победы. После игры с «Аль-Ахли» мы были разочарованы»

Лионель Месси высказался о победе «Интер Майами» над «Порту» (2:1) на КЧМ.

37-летний аргентинский форвард принес клубу из США победу в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, забив гол со штрафного. 

«Я очень рад. Команда приложила много усилий для победы, мы проделали очень хорошую работу. Не только в защите, в первом тайме и до второго гола мы очень хорошо контролировали мяч.

Я счастлив, потому что после первой игры с «Аль-Ахли» (0:0 – Спортс) мы были разочарованы. Мы думали, что могли выиграть. 

Сегодня мы одержали важную победу и должны ей насладиться», – сказал Месси. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт МЛС
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