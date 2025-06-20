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У «Интер Майами» победа и ничья на клубном ЧМ. Месси забил победный гол «Порту»

«Интер Майами» еще не проигрывал на клубном чемпионате мира.

Команда Хавьера Маскерано во втором туре группового этапа обыграла «Порту» благодаря точному удару Лионеля Месси со штрафного – 2:1. В первом туре у клуба МЛС была ничья с «Аль-Ахли» (0:0).

После двух туров «Интер» идет на 2-м месте в группе А, уступая «Палмейрасу» по дополнительным показателям. Они встретятся 24 июня. 

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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