«Интер Майами» Месси – 1-й клуб КОНКАКАФ, обыгравший европейскую команду на турнире под эгидой ФИФА
«Интер Майами» Лионеля Месси вошел в историю КОНКАКАФ.
Клуб из Майами обыграл «Порту» (2:1) в матче 2-го тура клубного чемпионата мира в США.
37-летний аргентинский форвард стал автором победного мяча со штрафного.
Эта победа стала первой для команд, представляющих КОНКАКАФ (Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки), в матчах против европейских клубов на официальных турнирах под эгидой ФИФА.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Statsdufoot
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