«Интер Майами» Месси – 1-й клуб КОНКАКАФ, обыгравший европейскую команду на турнире под эгидой ФИФА

«Интер Майами» Лионеля Месси вошел в историю КОНКАКАФ.

Клуб из Майами обыграл «Порту » (2:1) в матче 2-го тура клубного чемпионата мира в США.

37-летний аргентинский форвард стал автором победного мяча со штрафного.

Эта победа стала первой для команд, представляющих КОНКАКАФ (Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки), в матчах против европейских клубов на официальных турнирах под эгидой ФИФА.

Месси забил победный идеальным штрафным! «Интер Майами» близок к плей-офф КЧМ