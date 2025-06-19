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Месси со штрафного забил «Порту». У Лионеля 1 гол в 4 последних матчах за «Интер» и Аргентину

Лионель Месси забил «Порту».

«Интер Майами», за который выступает форвард, встречается с португальской командой во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Аргентинец сам заработал штрафной на 53-й минуте игры и затем направил мяч в тот угол, в котором находился голкипер Клаудиу Рамуш.

Месси забил впервые за четыре последних матча в составе клуба и сборной Аргентины. Подробно со статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции Okko

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Опубликовал: Александр Суряев
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoПорту
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