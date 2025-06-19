Месси со штрафного забил «Порту». У Лионеля 1 гол в 4 последних матчах за «Интер» и Аргентину
Лионель Месси забил «Порту».
«Интер Майами», за который выступает форвард, встречается с португальской командой во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.
Аргентинец сам заработал штрафной на 53-й минуте игры и затем направил мяч в тот угол, в котором находился голкипер Клаудиу Рамуш.
Месси забил впервые за четыре последних матча в составе клуба и сборной Аргентины. Подробно со статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции Okko
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Опубликовал: Александр Суряев
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