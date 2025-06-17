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Месси получил от Баджо футболку Италии с ЧМ-1994: «Спасибо, Роберто. Ты легенда футбола»

Лионель Месси встретился с Роберто Баджо на клубном чемпионате мира в США.

Итальянец подарил Месси футболку со своей фамилией с чемпионата мира-1994, который проходил в США. Тогда Италия дошла до финала, где уступила бразильцам в серии пенальти. Баджо тогда не реализовал 11-метровый удар.

«Какая прекрасная встреча! Спасибо, Роберто, за этот особенный и значимый подарок и за прекрасную беседу. Ты легенда футбола. Всегда будем тебе рады», – написал форвард «Интер Майами» в соцсетях.

Фото: соцсети Лионеля Месси

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Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Лионеля Месси
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