Футболки Месси лидируют по продажам в МЛС в 2025-м. Суарес – 2-й, Альмирон – 3-й, Ройс –15-й, Бускетс – 16-й, Жиру – 19-й, Пуч – 20-й

Футболки с именем Лионеля Месси продаются в МЛС чаще всего.

Рейтинг, представленный американской лигой, основывается на продажах на ее официальном сайте с 1 января по 1 мая 2025 года.

Второе место в списке занимает Луис Суарес , так же, как и Месси , выступавший за «Интер Майами». Полузащитник «Атланты Юнайтед » Мигель Альмирон идет третьим, 4-е место занимает нападающий «Сан-Диего» Ирвинг Лосано , а полузащитник «Коламбус Крю » Дарлингтон Нагбе замыкают пятерку лидеров.

Марко Ройс, представляющий «Лос-Анджелес Гэлакси», расположился на 15-м месте, Серхио Бускетс («Интер Майами») занял 16-е. На 19-й строчке представлен Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), а Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») идет 20-м.

Российский полузащитник Алексей Миранчук, играющий в «Атланте Юнайтед» не попал в топ-25 рейтинга.