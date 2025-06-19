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Месси был ролевой моделью для Палмера: «10-й номер – культовый»

Коул Палмер вдохновлялся Лионелем Месси.

У полузащитника «синих» спросили, рассматривал ли он кого-либо из выступающих или выступавших под 10-м номером футболистов в качестве ролевой модели.

«Месси – главный. Руни и другие подобные игроки.

Это просто культовый номер. Я носил его все детство, и он мне просто-напросто нравится.

Я пока не говорил с Мишей [Мудриком] по этому поводу, но в подходящее время сделаю это. Сейчас вмешиваться в его ситуацию – это не совсем мое дело. Я с ним поговорю», – сказал Палмер.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoКоул Палмер
logoпремьер-лига Англия
logoЛионель Месси
logoМихаил Мудрик
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