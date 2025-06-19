Месси был ролевой моделью для Палмера: «10-й номер – культовый»
Коул Палмер вдохновлялся Лионелем Месси.
У полузащитника «синих» спросили, рассматривал ли он кого-либо из выступающих или выступавших под 10-м номером футболистов в качестве ролевой модели.
«Месси – главный. Руни и другие подобные игроки.
Это просто культовый номер. Я носил его все детство, и он мне просто-напросто нравится.
Я пока не говорил с Мишей [Мудриком] по этому поводу, но в подходящее время сделаю это. Сейчас вмешиваться в его ситуацию – это не совсем мое дело. Я с ним поговорю», – сказал Палмер.
Палмер получил 10-й номер в «Челси», под которым выступал Мудрик. Делап будет играть под девяткой
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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