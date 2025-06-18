Матч «Сити» с «Видадом» на КЧМ посетили 37 446 человек. Вместимость стадиона в Филадельфии – 69 176 зрителей

На первый матч «Манчестер Сити» на КЧМ пришли более 37 тысяч болельщиков.

«Сити » сыграл с «Видадом » из Марокко (2:0) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Сообщается, что посещаемость матча достигла 37 446 человек. Общая вместимость стадиона составляет 69 176 зрителей.