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Матч «Сити» с «Видадом» на КЧМ посетили 37 446 человек. Вместимость стадиона в Филадельфии – 69 176 зрителей

На первый матч «Манчестер Сити» на КЧМ пришли более 37 тысяч болельщиков.

«Сити» сыграл с «Видадом» из Марокко (2:0) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. 

Сообщается, что посещаемость матча достигла 37 446 человек. Общая вместимость стадиона составляет 69 176 зрителей.

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Интер МайамиИнтер Майами
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ПортуПорту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
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