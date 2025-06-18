Матч «Сити» с «Видадом» на КЧМ посетили 37 446 человек. Вместимость стадиона в Филадельфии – 69 176 зрителей
На первый матч «Манчестер Сити» на КЧМ пришли более 37 тысяч болельщиков.
«Сити» сыграл с «Видадом» из Марокко (2:0) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.
Сообщается, что посещаемость матча достигла 37 446 человек. Общая вместимость стадиона составляет 69 176 зрителей.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости