АПЛ оштрафовала «Ман Сити» на 2,09 млн фунтов за задержку матчей. Выявлено 22 нарушения за два последних сезона
«Манчестер Сити» оштрафован за нарушение регламента АПЛ.
Лига объявила о том, что стороны заключили соглашение о санкциях после того, как клуб признал, что нарушил правило L.33, касающееся обязательств по своевременному началу и возобновлению матчей в двух последних сезонах.
The Sun отмечает, что «горожанам» придется заплатить чуть больше 2,09 млн фунтов за то, что по их вине свисток о начале или возобновлении матча после перерыва звучал с опозданием. Нарушение регламента зафиксировано за это время 22 раза.
В отдельных случаях игра задерживалась всего на 79 секунд, но за это все равно положен штраф в размере 100 000 фунтов.
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Раздаст жёлтые парочке игроков ,или ,сразу, гол приплюсует сопернику?)
Вроде бы, тут возможны только административные санкции. Со спортивной точки зрения ничего такого не прописано и не предусмотренно
Поэтому лично мне всё равно соблюдает его Сити или не соблюдает, так как никто не вправе говорить про свой клуб обратное.
Я вот за Челси болею и я абсолютно уверен, что там тоже этот ФФП вертели на всём, на чём хотели.