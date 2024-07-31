АПЛ оштрафовала «Ман Сити» на 2,09 млн фунтов за задержку матчей. Выявлено 22 нарушения за два последних сезона

«Манчестер Сити» оштрафован за нарушение регламента АПЛ.

Лига объявила о том, что стороны заключили соглашение о санкциях после того, как клуб признал, что нарушил правило L.33, касающееся обязательств по своевременному началу и возобновлению матчей в двух последних сезонах.

The Sun отмечает, что «горожанам» придется заплатить чуть больше 2,09 млн фунтов за то, что по их вине свисток о начале или возобновлении матча после перерыва звучал с опозданием. Нарушение регламента зафиксировано за это время 22 раза.

В отдельных случаях игра задерживалась всего на 79 секунд, но за это все равно положен штраф в размере 100 000 фунтов.