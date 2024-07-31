АПЛ оштрафовала «Ман Сити» на 2,09 млн фунтов за задержку матчей. Выявлено 22 нарушения за два последних сезона

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия деньги Футбол

«Манчестер Сити» оштрафован за нарушение регламента АПЛ.

Лига объявила о том, что стороны заключили соглашение о санкциях после того, как клуб признал, что нарушил правило L.33, касающееся обязательств по своевременному началу и возобновлению матчей в двух последних сезонах.

The Sun отмечает, что «горожанам» придется заплатить чуть больше 2,09 млн фунтов за то, что по их вине свисток о начале или возобновлении матча после перерыва звучал с опозданием. Нарушение регламента зафиксировано за это время 22 раза.

В отдельных случаях игра задерживалась всего на 79 секунд, но за это все равно положен штраф в размере 100 000 фунтов.

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20 комментариев
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Как слону дробина
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-4
+28
Зря они так! Срочно снять с Эвертона 16 очков и отправить в Чемпионшип
+38
-14
+24
Ответ zenking98
Зря они так! Срочно снять с Эвертона 16 очков и отправить в Чемпионшип
Решение в пользу Сити: шутки про Эвертон
Решение не в пользу Сити: шутки про Эвертон
+12
0
+12
Ответ Клирик
А разве не на поле орбитр должен наказывать за задержку? К чему эти санкции опосля?
А как судья накажет команду за несвоевременный выход на поле?
Раздаст жёлтые парочке игроков ,или ,сразу, гол приплюсует сопернику?)

Вроде бы, тут возможны только административные санкции. Со спортивной точки зрения ничего такого не прописано и не предусмотренно
+11
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Это завуалированная взятка за нарушение ффп?
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+4
Ответ Diyas
какой большой штраф, потянут ли Шейхи такой штраф?
А какой должен быть штраф за начало матча на одну минуту позже?
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Ответ Полуэктов Пётр
А какой должен быть штраф за начало матча на одну минуту позже?
вместо того, чтобы оштрафовать как следует за многочисленные фин. нарушения, АПЛ оштрафовало за какую то мелочь, мол смотрите, мы услышали негодования болельщиков других команд и приняли меры против Ман.сити
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+1
Ответ Diyas
вместо того, чтобы оштрафовать как следует за многочисленные фин. нарушения, АПЛ оштрафовало за какую то мелочь, мол смотрите, мы услышали негодования болельщиков других команд и приняли меры против Ман.сити
Почему вместо? Там расследование идёт, причем ведет его не лига. Зачем вы смешиваете, как будто тут торговля "либо то, либо это"?
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Это только начало расплаты за иск сити против АПЛ. То ли ещё будет.
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Ман Сити вы тут мелочь обронили. Мы подберем?
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Ответ Ллб
А как судья накажет команду за несвоевременный выход на поле? Раздаст жёлтые парочке игроков ,или ,сразу, гол приплюсует сопернику?) Вроде бы, тут возможны только административные санкции. Со спортивной точки зрения ничего такого не прописано и не предусмотренно
Желтыми карточками можно да, типа вот кто позже всех выходил - всем горчичник за задержку игры. Вполне обоснованно. И еще и тренеру за то же самое. На последних минутах матча за задержку раздают желтые - тут вполне можно делать то же самое, только в начале тайма.
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Ответ Crazy Writer
Желтыми карточками можно да, типа вот кто позже всех выходил - всем горчичник за задержку игры. Вполне обоснованно. И еще и тренеру за то же самое. На последних минутах матча за задержку раздают желтые - тут вполне можно делать то же самое, только в начале тайма.
Вряд ли там задержка была из-за одного игрока. Да и банальная жёлтая карточка -- это мало и неактуально. Ведь страдают рублем именно вещатели
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Ответ Полуэктов Пётр
Почему вместо? Там расследование идёт, причем ведет его не лига. Зачем вы смешиваете, как будто тут торговля "либо то, либо это"?
не скажите, какой год идёт расследование?
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Ответ Diyas
не скажите, какой год идёт расследование?
Не скажу. Не особо слежу за этим вопросом, так как он не кажется мне вообще важным. ФФП - это полная ерундовина, которую не соблюдает в том виде, в котором он задумывался НИ ОДНА команда. Он в целом сильно вредит футболу, он помогает увеличивать разрыв между богатыми (и популярными) и бедными клубами.
Поэтому лично мне всё равно соблюдает его Сити или не соблюдает, так как никто не вправе говорить про свой клуб обратное.
Я вот за Челси болею и я абсолютно уверен, что там тоже этот ФФП вертели на всём, на чём хотели.
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